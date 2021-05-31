شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم.. سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أجواء حارة

من جانبه، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين أن تكون الأجواء حارة إلى حارة جداً بمعظم المناطق، مبيناً أن أجزاءً من المملكة ستشهد رياحاً قوية فيما ستشهد أخرى أمطاراً متفاوتة.

وأضاف الحصيني أن أجزاءً من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران وجنوب منطقة الرياض وسواحل منطقة مكة المكرمة، يتوقع أن تشهد رياحاً من متوسطة إلى شبه قوية.

وأوضح أن التوقعات تشير كذلك إلى وجود فرصة لهطول أمطار متفاوتة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وجنوب منطقة حائل ومرتفعات العاصمة المقدسة.