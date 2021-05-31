شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني: لا صحة لمزاعم طلب إحدى الدول من قائد الجيش تشكيل حكومة عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الجيش اللبناني بصورة قاطعة صحة ما تردد حول طلب إحدى الدول من قائد الجيش العماد جوزاف عون، تشكيل حكومة عسكرية، وذلك في ظل احتدام الخلافات بين القوى السياسية اللبنانية على نحو يعرقل تأليف الحكومة المكلف بتشكيلها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وأكد الجيش اللبناني- في بيان رسمي أن كل ما تردد على لسان أحد الإعلاميين اللبنانيين اليوم في هذا الصدد، هي تحليلات لا تمت إلى الواقع بأي صلة.

وأوضح الجيش اللبناني أن كل ما يقوم به خصوصاً في هذه المرحلة ينطلق من أمرين أساسيين الأول هو حماية الاستقرار الأمني في البلاد، والثاني القيام بكل ما من شأنه تأمين المساعدات للجيش لتمكينه من أداء مهامه المتشعبة.

وجدد الجيش اللبناني تأكيده أن المؤسسة العسكرية التي تنفذ قرارت السلطة السياسية، غير معنية على الإطلاق بكل ما يُنشر من تحليلات ومزاعم، خصوصا أن همها الأول والأوحد في هذه المرحلة هو تحصين الجيش ودعمه بالإمكانات الضرورية لتجاوز هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان .

ودعت قيادة الجيش اللبناني الجميع إلى وعي حساسية المرحلة والابتعاد عن زج الجيش في شؤون السياسة التي لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد.