شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يبحث مع حاكم دارفور ترتيبات تأسيس حكومة الإقليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، مع حاكم إقليم دارفور (غرب السودان) مني أركو مناوي، ترتيبات تأسيس حكومة الإقليم.

وأوضح في الخرطوم- أنه تم مناقشة ترتيبات ما بعد تعيين حاكم للإقليم، وفاء باستحقاقات اتفاق جوبا لسلام السودان، وللتحرك قدما باتجاه وضع ميزانية وتأسيس حكومة الإقليم، وتحديد مقرات لها.

وقال مناوي- في تصريح صحفي- إن اللقاء ناقش الإسراع في الدعوة للجلوس مع ولاة الولايات بدارفور الموجودين حالياً، وتعيين الولاة الجدد بحكم اتفاق جوبا لسلام السودان، وكذلك الخطة العاجلة التي تم وضعها للتعامل مع النازحين واللاجئين وكذلك المصالحات والمؤتمرات القاعدية.

وأكد حاكم إقليم دارفور على نيته المضي قدماً في اتجاه وضع خطة لتأسيس حكومة الاقليم لمدة ستة أشهر، ما تبقى من السنة المالية، موضحاً أن الحكومة المؤقتة هي التي ستقوم بتأسيس الحكومة الدائمة في وقتها.

وقال مناوي إن لديه مقترحات لم يتم إجازتها بعد لكن ستتم مناقشتها مع الأطراف المعنية من ولاة الولايات، وكذلك أصحاب الرأي في دارفور، مؤكداً السعي خلال الأيام القادمة للجلوس مع مجلس السيادة ومجلس الوزراء من أجل أداء القسم في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن اللقاء ناقش أيضاً ضرورة البدء مبكراً في المشروعات التي قدمها البنك الدولي خاصة مشروعات الطرق والكباري.