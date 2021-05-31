عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سقوط مرعب لحبيبين من الطابق الثاني.. تشاجرا بالشرفة فسقطت بهما

الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365

أظهر مقطع فيديو قصير حادثة مروعة وغريبة لثنائي روسي، وهما يسقطان من شرفة شقتهما بالطابق الثاني.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقط أحد المارة مقطع فيديو للحادثة يمتد لـ 7 ثوانٍ، يسجل لحظة وقوع الثنائي بشكل غريب وتحطيمهما سور شرفة منزلهما في مدينة سانت بطرسبرج في روسيا.

وذكرت الصحيفة، أن الثنائي اصطدم بالأرض الخرسانية فور سقوطهما، وتم الإسراع بهما إلى المستشفى، إثر إصابتهما بكدمات خطيرة، لكنها لا تهدد حياتهما بخطر.

وقال أحد الشهود، إن الثنائي كانا يتشاجران في شرفة المنزل في العاشرة صباحًا، في الوقت الذي تبحث فيه ولاية سانت بطرسبرج عن وجود عيب هيكلي في الشرفة أدى إلى سقوطها بهذا الشكل.

وأضاف الشاهد، أنه كان يصور الشارع الأثري خلال مروره، حينما لفت نظره مشاجرة الثنائي فبدأ في تسجيل هذه اللحظة ليفاجأ بمنظر سقوطهما من الشرفة.

وتابع: "أن أحد المارة كان ذو خبرة طبية وتأكد من وجود نبض بعد سقوطهما، وأنهما على قيد الحياة، قبل أن تصل سيارة الإسعاف".

وأكدت السلطات المحلية، أن الثنائي بخير، فقط يعانيان من بعض الكسور الطفيفة في أنحاء متفرقة.