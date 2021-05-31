عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد نشره لفيديو فاضح..القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية

الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365

استطاعت السلطات المصرية القبض على السائح البرازيلي بعد تحرشه لفظياً ببائعة مصرية بإحدى البازارات السياحية بمحافظة الأقصر.



أعلنت وزارة الداخلية عن تمكنها من ضبط شخص أجنبى تحرش بإحدى الفتيات عقب قيامه بنشر مقطع فيديو يتضمن واقعة التحرش على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجني عليها ومرتكب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله والعرض على النيابة المختصة.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة الفتاة التي تم التحرش بها من قبل السائح البرازيلي ونشره الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والمطالبة بمحاسبته، وتضمن الفيديو الذي نشره السائح البرازيلي أثناء تواجده في بازار سياحي، وتصويره للتحرش بالبائعة لفظياً مع استغلاله عدم فهمها للغة، وبعد انتشار الفيديو والمطالبة بالقبض عليه، حذف الفيديو وقام بنشر فيديو آخر يدعو للاعتذار.