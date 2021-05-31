شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس النواب العراقي: الحكومة قادرة على إدرة الملف الانتخابي وحماية المشاركين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، أن الحكومة العراقية قادرة إدارة الملف الانتخابي وتأمين مراكز الاقتراع وحماية أمن الناخبين والمشاركين في الانتخابات المقبلة.

ودعا الكعبي نائبة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق انغيبيورج سولرون غيشلادوتير والوفد المرافق لها حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) - القوى السياسية إلى التعاون مع الحكومة لخلق أجواء مناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بعيدا عن العنف والتشكيك، والالتزام ببنود ميثاق الشرف الانتخابي الذي وضعته بعثة الأمم المتحدة بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، بما يعكس مدى التزام كافة الكتل بتوفير المناخ المناسب للانتخابات.

وقال: "ان الشعب العراقي أمام فرصة كبيرة لتغيير الواقع نحو الأفضل والحفاظ على العملية الديمقراطية عبر المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل، معتبرا أن المراقبة الأممية عليها تعد "رسالة اطمئنان للشعب" من شأنها دفعه للمشاركة الواسعة وإعطاء الثقة للشركاء السياسيين، وبما يضمن نزاهة الانتخابات وحياديتها وعدم التشكيك في مخرجاتها.

وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي القبض على قيادي داعشي غربي محافظة نينوي، وقالت الخلية - في بيان - "إنه خلال عملية نوعية وبناء على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، تم القبض على أحد أهم المطلوبين للقضاء العراقي والذي شغل منصب مسئول ما يسمى (ملف الأسرى والقتلى) في عصابات داعش الإرهابية، وذلك عقب كمين محكم نصب له قرب مجسر اليرموك غرب نينوى.