شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمني العراقي: القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في بغداد وكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت خلية الاعلام الامني، القاء القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في بغداد وكركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعمليات استباقية ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة، تمكنت قوة من الاستخبارات العسكرية من القاء القبض على متهم مطلوب بقضايا إرهابية ورد اسمه في قوائم ما تسمى بالكفالات لعصابات داعش الإرهابية، جرت عملية القبض ضمن العاصمة بغداد".

واضافت، ان" مفارز الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم لقيادة العمليات من خلال شعبة استخبارات الفرقة الثامنة، تمكنت من القاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب ، تم القبض على احدهم اثناء محاولته الدخول الى محافظة كركوك".

واكدت انه "اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصولياً لإكمال أوراقهم التحقيقية".