شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تلقى القبض على إرهابى بمحافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلقاء القبض على إرهابي في منطقة الصقلاوية بمحافظة الانبار.

وقالت خلية الإعلام - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية حول تواجد احد الارهابيين في منطقة الصقلاوية ب‍الانبار، تم على إثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وتوجه مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة العاشرة والفوج الرابع لواء المشاة (٤٠) نحو الهدف والقاء القبض عليه في المنطقة ذاتها".

وبحسب البيان، فان "المتهم هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".