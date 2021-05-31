شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفلسطينى يلتقى مفوض عام "الأونروا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، اليوم الأحد، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" فيليب لازاريني، بمقر الوزارة في رام الله.

وأشاد المالكي بجهود الأونروا وطاقمها ودورهم المهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس؛ وغزة بشكل خاص، والتنسيق المستمر والتواصل الدائم ما بين مؤسسات دولة فلسطين وكافة دوائر الوكالة، بهدف تنفيذ تفويضها على أكمل وجه، وخدمة أبناء شعبنا ولاجئيه في الوطن وفي مناطق عمليات الوكالة كافة.

وأشار إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما سبقه، ضد أبناء شعبنا من تهجير في حي الشيخ جراح ودور منظمة الأونروا في تقديم الخدمات وخاصة فتح مدارسها لاستقبال اللاجئين والمهجرين قسرياً وتقديم الخدمات الصحية والدعم النفسي والغذاء، إضافة إلى المساهمة في كنس ما خلفه العدوان من دمار وفوضى في قطاع غزة.

بدوره، أطلع المفوض العام وزير الخارجية على جهود الوكالة خلال العدوان على غزة، مشيرا إلى أن دورهم المحوري كان في أقصى الإمكانات والصلاحيات.

وأكد استعدادهم للعمل بشكل أوسع وأعمق مع الأحياء المهددة واللاجئين في القدس الشرقية.