شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله، حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة سماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من وسط المملكة، ويتأثر جنوب منطقة الرياض برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل حفر الباطن والمدينة المنورة 46 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تسجل السودة 12 درجة كأقل درجة حرارة.