كل ما تريد معرفته عن حملة "معاشي باختياري" في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا للحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية فإن الحملة تم إطلاقها هذا الأسبوع، وتستهدف أصحاب المنشآت والمشتركين في تأمين الاشتراك الاختياري.

ما الفئات التي يحق لها الاشتراك؟

بحسب ما نشرته المؤسسة فإن الفئات التي يحق لها الشتراك هم أصحاب المهن الحرة، والمشتركون في نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي مع غيرهم، والعاملون في مجال الخدمات، والحرفيون.

أيضا فإن السعوديين العاملين خارج المملكة يحق لهم الاشتراك، شريطة ألا يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيسي داخل المملكة، وكذلك السعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لا يخضعون إلزاميًّا لنظام التأمينات، وكل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات.

ما الشرائح التي يمكن الاشتراك فيها؟

تبدأ الشرائح التي يمكن للفرد الاشتراك فيها من 1200 ريال، وتنتهي عند 45 ألف ريال،

مالذي يتحمله المشترك من تكلفة كل شريحة؟

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة إن نسبة ما يتحمله المشترك تبلغ 18% من قيمة الشريحة التي يختارها من الشرائح المحددة عن كل شهر اشتراك.

ماالميزات التي يتمتع بها المشترك في الحملة؟

أكدت المؤسسة أن المشتركين في حملة "معاشي باختياري" تطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزاميًّا؛ فيستفيدون من عدة مميزات مثل: معاش التقاعد، والتقاعد المبكر، ومعاش العجز غير المهني، كما يستفيد أفراد عائلة المشترك من المعاش في حالة الوفاة.

كيف يمكن التسجيل في الحملة؟