مصر تنتظر ملايين اللقاحات المضادة لكورونا من عدة شركات أجنبية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وحسب البيان الصادر عن وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد والذي قالت فيه: إننا "نتوقع وصول مليوني جرعة في النصف الأول من شهر حزيران/ يونيو المقبل من كل من سينوفاك، وسينوفارم، بخلاف 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا ضمن اتفاقية كوفاكس".

ونقل البيان عن بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى أنه "تم التعاقد مع الشركة الإماراتية، التي حصلت على حق التوريد للقاح "سبوتنيك" الروسي بالمنطقة، على 20 مليون جرعة، وسيتم التوريد حتى نهاية العام".

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وأضاف: أنه "تم التعاقد مع البنك الأفريقي على توريد 20 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، وفي الوقت نفسه تم التعاقد على مليون جرعة من "سينوفاك" الصيني".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر أكثر من 260 ألف حالة، توفي منها أكثر من 15 ألف.

وكانت مصر أعلنت في كانون الثاني/ يناير الماضي تعاقدها على 100 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا من شركات مختلفة.