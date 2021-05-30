شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة المغربية تعتقل شخصا بتهمة قرصنة بيانات بنوك أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات الأمن المغربي من القبض على شخص متورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، من خلال التلاعب بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن المغربي بأنه جرى القبض على المتورط بمدينة مراكش بناء على معلومات من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)؛ وذلك لارتكابه عمليات احتيالية عن طريق قرصنة بيانات بطائق بنكية دولية وإلحاق أضرار مالية بمؤسسات بنكية أجنبية.

واضاف البيان بان عملية التفتيش التى جرت في هذه القضية، اسفرت عن العثور بحوزة المتورط على حاسوبين محمولين وهاتف نقال؛ وذلك قبل أن تظهر سلطة المعمل الجنائى أنه يخزن في ذاكرتها معلومات رقمية لبطائق بنكية دولية وصورة لبطاقة تعريفية باسم مواطنة أجنبية.

وجرى التحفظ على المتورط البالغ من العمر 35 سنة، تحت الحراسة وقيد التحقيقات التى أشرفت عليها النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشخص المعني.