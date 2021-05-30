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الكشف عن حقيقة بلاغ تقدم به مقيمان عن تعرضهما لجريمة تهديد بسلاح ناري وسلب بجدة

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكنت – بفضل الله – من كشف حقيقة بلاغ تقدم به مقيمان من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر، عن تعرضهما لجريمة تهديد بسلاح ناري وسلب مبلغ مالي يقدر بـ(190,000) ريال وأجهزة جوال تُقدر قيمتها بـ(15,000) ريال كانت بحوزتهما، وذلك من قبل (3) أشخاص يستقلون مركبة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، اتضح أنه بلاغ كيدي، وأن المسروقات المبلغ عنها، بحوزتهما، ومخبأة في مقر سكنهما، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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