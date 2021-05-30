خبراء: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!

الكويت - هبة التوبجي - كشفت دراسة جديدة أن هناك دليلا على أن العلماء الصينيين قاموا بتصنيع فيروس كورونا في المختبر، ثم حاولوا عكس هندسة نسخة من الفيروس لجعله يبدو وكأنه تطور بشكل طبيعي من الخفافيش.

وكتب البروفيسور البريطاني أنغوس دالغليش، والعالم النرويجي الدكتور بيرغر سورنسن، أنهما كانا يمتلكان دليلًا أوليًا على “تصنيع الفيروس في الصين” منذ العام الماضي، لكن تم تجاهلها من قبل الأكاديميين والمجلات الطبية الكبرى، حسب ما ذكرت قناة “فوكس نيوز” Fox News الأميركية، نقلاً عن الدراسة التي سيتم نشرها.وخلصت الدراسة إلى أن “احتمال أن يكون الفيروس طبيعيا ضئيل للغاية” حيث لا يزال الفيروس يقتل 12,000 شخص يوميًا حول العالم.

ويعرف دالغليش بأنه أستاذ الأورام في لندن والمعروف بأعماله البحثية الشهيرة عن لقاح لفيروس نقص المناعة. كما أن سورنسن هو عالم فيروسات ورئيس شركة الأدوية المناعية، التي طورت منتجا للقاح الفيروس التاجي يسمى Biovacc-19.

وقال الباحثان إنه خلال بحث لقاح كوفيد-19، عثر العالمان على “بصمات فريدة” تشير إلى أن الفيروس لم يأت من الطبيعة، وفقا لـ”العربية”.