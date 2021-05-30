"لن نسكت... توقفوا عن قتلنا" مسيرة نسوية في بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الناشطة النسوية، هبة طعمة لـ "سبوتنيك" إن "التظاهرة جاءت نتيجة تراكمات متسلسلة حصلت في لبنان، وهي لتسليط الضوء على أنه لا علاقة للمعايير الاجتماعية بالتحرش، فالمتحرش يستطيع أن يكون متعلم وعضو مؤثر في المجتمع".

أما حسام شحادة وهو أحد المشاركين، فيقول إن "مشاركته في التظاهرة اليوم، كونه يعتبر أن شقيقته ووالدته معرضتان كغيرهم من النساء للتحرش، ويؤكد أن الحق يقع على المتحرش نفسه وأن سبب التحرش هو المتحرش".

وتشير الناشطة ياسمين المصري إلى أنه "نتيجة تفشي جائحة "كورونا" تعرضت العديد من النساءللتعنيف المعنوي والجسدي، والتظاهرة هي من أجل جميع النساء ولتصويب الرأي العام والقضاء نحو هذه القضية التي يجب أن تنال الإهتمام الكافي". مسيرة في لبنان ضد التحرش © Sputnik . Abdul Qadir Bey

مسيرة في لبنان ضد التحرش © Sputnik . Abdul Qadir Bey

مسيرة في لبنان ضد التحرش © Sputnik . Abdul Qadir Bey

مسيرة في لبنان ضد التحرش © Sputnik . Abdul Qadir Bey

مسيرة في لبنان ضد التحرش © Sputnik . Abdul Qadir Bey

مسيرة في لبنان ضد التحرش © Sputnik . Abdul Qadir Bey

مسيرة في لبنان ضد التحرش © Sputnik . Abdul Qadir Bey 1 / 7 © Sputnik . Abdul Qadir Bey مسيرة في لبنان ضد التحرش

وهز الرأي العام اللبناني، الأسبوع الماضي، قضية تحرش متسلسلة وقع ضحيتها عشرات النساء العاملات في الإعلام والإخراج، أما أصابع الإتهام وبحسب الناجيات فقد وجهت إلى الكاتب والصحفي جعفر العطار، حيث نشرن صورا لمحادثات حصلت بينهم وبين العطار تشير إلى "التحرش والإزعاج وتقديم إيحاءات جنسية وعروض عمل وهمية بهدف الإستغلال".