شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى الاقتصادى الجزائرى-الليبى يختتم أعماله باتفاقية تأسيس مجلس أعمال مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ختام المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي اليوم الأحد إبرام اتفاقية تأسيس مجلس أعمال بين البلدين بهدف تعزيز التبادل التجاري ورفع مستوى تدفق الاستثمارات.

وقع الاتفاق من الجانب الجزائري المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة وهيبة بهلول، فيما وقعه من الجانب الليبي رئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة في ليبيا محمد الرعيض.

وقالت المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية وهيبة بهلول إن تأسيس مجلس أعمال جزائري-ليبي سيسمح بترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في مجال القطاع الخاص.

وأضافت أن هذا المجلس سيكون بمثابة "آلية دائمة" لمتابعة النشاطات الاقتصادية والتجارية لرجال الأعمال في البلدين حيث سيتكفل بدراسة كافة العراقيل التي قد يتعرض لها رجال الأعمال خلال ممارسة نشاطاتهم.

وأوضحت أن هذا المجلس سيعمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات عن طريق رفع انشغالات رجال الأعمال لكلا البلدين للسلطات العليا.

من جانبه، قال رئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة في ليبيا، محمد الرعيض إن المجلس سيعمل على متابعة الحركة الاقتصادية للبلدين وتسهيل مختلف التعاملات الاقتصادية لصالح رجال الأعمال.

وأضاف أن هذا المجلس سيكون مساحة للتشاور المستمر وسيعمل على تبادل الخبرات بين ليبيا والجزائر بما فيها آليات تعزيز التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.