شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة استعراض الجواز الصحي عبر تطبيق «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شرح تطبيق توكلنا طريقة استعراض الجواز الصحي من خلال التطبيق حتى يتمكن الشخص من إثبات تلقيه لجميع الجرعات والتحصين. وأوضح التطبيق عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، طريقة استعراض الجواز الصحي طبقًا للخطوات التالية: 1- الدخول إلى شاشة الخدمات. 2- اختيار الجواز الصحي. 3- يظهر لك المعلومات الشخصية والصحية الخاصة بلقاح كورونا. وتهدف خدمة الجواز الصحي إلى التأكيد بأن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس (كورونا) المستجد، وأصبح محصّنًا” ضد الفيروس.

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