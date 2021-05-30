ملك الأردن: هدفنا أن نفتح بلدنا بالكامل في شهر يوليو المقبل.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قال الملك عبد الله الثاني ملك الأردن إن لديه هدفين، الأول فتح البلاد بالكامل في شهر يوليو، والثاني هو فتح المدارس والجامعات في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأوضح الملك الأردني أن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري تتطلب دراسة وتقسيم أدوار للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، رافضا فكرة الشعارات.

وأكد الملك أن تجاوز وباء "كورونا" يكون عن طريق التوسع في إعطاء اللقاح، لافتا إلى أن البدء بفتح القطاعات خلال الفترة القادمة سيمكّن الأردن من المضي قدما في ذلك.

تصريحات الملك الأردني جاءت خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية اليوم الأحد.

وطالب الملك بضرورة التواصل مع المواطنين في شتى مواقعهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم المتعلقة بعملية الإصلاح، والاستفادة من أصحاب الخبرات بهذا الخصوص.