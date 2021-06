ليبيا.. انطلاق جلسات ملتقيات المصالحة الوطنية غدا الإثنين

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقالت متحدثة المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، في مؤتمر صحفي، إنه "بدءا من الغد، الاثنين، تبدأ جلسات ملتقيات المصالحة الوطنية بدءا بالملتقى القانوني"، مضيفة أن "الليبيين من كافة الأطياف سيلتقون في حراك غير مسبوق بدءا من غد ولمدة شهر لتقديم آرائهم حول هيكلية المفوضية".

وأوضحت أن العملية "ستختتم بمؤتمر شامل يجمع كل الآراء والتصورات ليعمل بها المجلس الرئاسي، عملا بمشاركته من القاعدة الشعبية بدلا من التعيين المباشر من جانبه".

