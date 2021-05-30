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تدمير 3 أوكار لتنظيم "داعش" في صحراء الشامية بالأنبار فى العراق

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، تدمير 3 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء الشامية بمحافظة الأنبار.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن تلك الأوكار كانت تستخدم محطات استراحة ومبيت للإرهابيين، ومنطلقا باتجاه صحراء الجزيرة بالأنبار، موضحة أن القوات الأمنية داهمت تلك الأوكار وفجرتها بشكل كامل، بعد التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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