رئيس الحكومة الليبية يتجه غدًا إلى باريس لبحث التعاون الأمنى والعسكرى

القاهرة - سامية سيد - يتجه رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، غدًا إلى باريس لبحث التعاون الأمني والعسكري، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبرعاجل لها منذ قليل.

وكان رئيس الحكومة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، زار أمس السبت، الجزائر، ويرافقه وفد وزارى ليبى كبير وهام، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية الجزائرى، صبرى بوقادوم، فى الكلمة التى ألقاها خلال افتتاح المنتدى الاقتصادى الجزائرى الليبى أن رئيس الحكومة الليبى سيحل بالجزائر على رأس وفد وزارى كبيرمضيفا أنه لا يمكن للجزائر أن ترى ليبيا وهى تمر بأزمتها، وتقف فى موضع المتفرج من ذلك.

وأفاد بأن الجزائر لبت نداء الإخوة وواجب الجيرة وحناكة الدبلوماسية الجزائرية والجزائريين، مضيفا: "أن الجزائر بادرت إلى استقبال كافة الفرقاء الليبيين".