شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينى بعد مطاردته من الشرطة الإسرائيلية ببلدة سلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طاردت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الأحد، مواطنا فلسطينيا في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن 3 عناصر من شرطة الاحتلال لاحقوا المواطن بمركبتهم، وقد كان يستقل دراجة هوائية قرب مفترق حي رأس العامود، ما أدى لإصابته بجروح في ساقيه.

وأضاف شهود العيان أن شرطة الاحتلال احتجزت المواطن الفلسطينى لفترة من الوقت، قبل أن يتم نقله للعلاج.