شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الصومال يعلن القضاء على عشرات الإرهابيين بينهم قيادات بارزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالي اليوم الأحد عن تصفية العشرات من مسلحي حركة "الشباب" المتطرفة، بينهم قيادات بارزة، خلال عملية أمنية.

أفادت وسائل إعلام صومالية رسمية بأن القوات الحكومية استطاعت تصفية العشرات من مسلحي حركة "الشباب" المتطرفة، بينهم قيادات بارزة، خلال عملية أمنية في محافظة شبيلى الوسطى.

وأفادت إذاعة "صوت الجيش الوطني الصومالي" الرسمية اليوم الأحد بأن الجماعة المتطرفة تكبدت خسائر فادحة خلال العملية، مشيرة إلى القضاء على أكثر من 50 مسلحا ومصادرة أسلحة ومعدات قتالية، بالإضافة إلى تحرير عدد من القرى والمناطق.

في غضون ذلك، أكدت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا" تصفية 37 متطرفا وإصابة أكثر 20 آخرين وأسر اثنين في منطقة جلكا حراري بالمحافظة.

وأشارت الوكالة إلى أنه بين قيادات "الشباب" الذين قتلوا خلال العملية القيادي المدعو معلم يوسف وهو المسؤول عن المليشيات التي كانت تتحصن في المنطقة.