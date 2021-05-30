سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل محافظ الزلفي ورئيس نادي طويق بمناسبة صعود الفريق إلى دوري الدرجة الثانية

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، ورئيس نادي طويق خالد بن عبدالله الخمشي وأعضاء النادي بمناسبة صعود الفريق إلى مصاف دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

وهنأهم على تحقيق هذا المنجز الرياضي، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهد.

من جهته قدم رئيس نادي طويق باسمه وجميع منسوبي النادي خالص الشكر والتقدير لسموه على دعمه واهتمامه.

وتسلم سموه هدية تذكارية من رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.