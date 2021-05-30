تونس.. إدارة ميناء رادس تكشف حقيقة دخول سفينة قادمة من إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت في بيان أن الباخرة "إيكاترينا"هي حاملة للعلم المالطي (أي ترجع ملكيتها لدولة مالطا) ، وقد قدمت إلى المرسى المكشوفة بميناء رادس منذ تاريخ 31 مارس/آذار 2021 قادمة من ميناء « Varna » بـ " بلغاريا " و على متنها حمولة 27.500 طن من القمح الصلب لفائدة ديوان الحبوب.

وأضافت أن السفينة رست في الأرصفة المختصة بميناء رادس يوم 5 ماىو/آيار الجاري، بحسب "إذاعة شمس إف إم" المحلية.

وبحسب إدارة رادس فإن الباخرة غادرت الميناء مباشرة بعد الانتهاء من تفريغ الحمولة بتاريخ 22 مايو 2021 و ليس للسفينة خط منتظم يربطها بميناء رادس.

ونشرت إدارة الميناء قائمة بالعشر مواني الأخيرة التي رست فيها السفينة "إيكاترينا" قبل الدخول لميناء رادس، والتي لم تشمل أي ميناء إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة ورئاسة الجمهورية والنيابة العامة بضرورة إيقاف سفينة تجارية إسرائيلية.

وأوضح الاتحاد في بيان نشرته شبكة "نسمة" التونسية أن تلك السفينة التجارية، سترفع العلم المالطي، وقادمة من ميناء أشدود الإسرائيلي.

وقالت إن الباخرة "إيكاترينا" دخلت إلى ميناء رادس التجاري قادمة من إسرائيل، في مرتين سابقتين، يومي 31 مارس/آذار ويوم 22 مايو/أيار.

وطالبت بالتحقيق حول من يقف وراء نشاط تلك السفينة، خاصة وأنه لا يربط علاقات تجارية أو دبلوماسية بين تونس وإسرائيل.

ولا ترتبط تونس بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتعتبر ضمن الدول العربية الرافضة بشدة للتطبيع مع تل أبيب.