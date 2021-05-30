الجعفري يكشف السبب الرئيس لـ"صدام" سوريا مع المصالح الغربية.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الجعفري في حوار مطول مع "قناة الميادين"، أذيع مساء أمس السبت، أن السبب الرئيس لصدام بلاده مع المصالح الغربية هو المشروع الإسرائيلي في المنطقة.

وقال الجعفري:

إن الانتصار السوري هو انتصار على المشروع الإرهابي الذي كلّف تريليونات الدولارات، والغرب يخطئ معنا عندما يفرض معاييره الانتخابية علينا ولا يمكن لأحد أن يقبل بهذا، ودمشق عادت لتلعب دورا في المشهد الإقليمي ولتفرض نفسها كرقم لا يمكن تجاوزه.

وأكد بشار الجعفري أنه وبعد 10 سنوات "كانت الحرب على سوريا سببا لتبني مجلس الأمن 11 قرارا لمكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أنه و"منذ اليوم الأول كنا بحالة هجومية في مجلس الأمن لأن الحق معنا، فيما عادت دمشق لتكون قبلة الدبلوماسية العربية".

وذكر نائب وزير الخارجية السورية أن "الكثير من القوى التي طرحت نفسها على أنها معارضة، من اسطنبول إلى الرياض إلى الدوحة تفككت"، مشيرا إلى أن "سوريا اليوم وصلت إلى ذروة النصر وبقناعة أعدائها كما جاء على لسان المسؤولين في واشنطن، وإلى أن إعادة فتح السفارات في دمشق مؤشر على أن سوريا لم تعد كما كانت منذ 10 سنوات".