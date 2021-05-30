طريقة جديدة لعلاج سرطان الدم لدى الأطفال.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اكتشف فريق من الباحثين الأستراليين ما يمكن أن يكون طريقة جديدة وفعالة لعلاج سرطان الدم الخبيث المعروف باسم "سرطان ابيضاض الدم النقوي المزمن" لدى الأطفال.



يذكر أن الأطفال الذين يصابون بهذا المرض شديد الخطورة، غالباً ما ينتكسون ويموت العديد منهم بسبب المرض. ومن بين أنواعه التي تحتاج الى علاج جديد بشكل عاجل، هناك "كروموسوم فيلادلفيا".

وقد نقل موقع "سوشال نيوز" عن معد الدراسة الرئيسي، رئيس قسم سرطان الدم في معهد سرطان الأطفال في سيدني، ريتشارد لوك قوله: " لقد شجعتنا نتائجنا، ووقد نكون في طريقنا لتطوير طريقة أكثر فعالية لعلاج هذا السرطان لدى بعض الأطفال".

وفي الدراسة التي أعدها مع زملائه، والمنشورة في مجلة "سرطان الدم"، تم اختبار أكثر من 5 الاف دواء بالاشتراك مع دواء "روكسليتينيب"، الذي يعمل كمثبط كيناز التيروسين، للمساعدة في منع نمو الخلايا.

وقد تبين أن روكسوليتينيب يعمل بشكل تآزري مع عدة أنواع من الأدوية المضادة للسرطان شائعة الاستخدام، ومن بينها قد يكون الأكثر فعالية، الجلوكورتيكويدس، ومثبطات التوبوايزوميراز (الأول والثاني)، وعوامل تستهدف الانابيب الدقيقة ومضادات الأيض.

وبناء على النتائج التي توصل إليها الفريق في المختبر، أجرى الباحثون بعد ذلك اختبارات في الجسم الحي على نماذج حية، وتبين أن إضافة روكسوليتينيب إلى نظام علاج شائع يسمى "في أكس إل" (يتكون من " فينكريستين ال و2ديكساميثازون واسباراجينيز) عزز كفاءة العلاج في اثنين من ثلاثة نماذج في المختبر، مع تحقيق قمع طويل الأمد لنمو سرطان الدم في واحدة من الثلاثة.