بريطانيون يطلقون اسم "غزة" على شارع في مدينة لندن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قام سكان منطقة كينينغتون البريطانية، بإطلاق اسم "غزة" على أحد الشوارع في العاصمة البريطانية، لندن.



وذكر "الموقع الإلكتروني أمد"، مساء السبت، أن إطلاق اسم "غزة" على أحد شوارع العاصمة، بندن، يأتي تعبيرا عن حبهم ودعمهم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار الموقع إلى أن العاصمة البريطانية، لندن، شهدت مظاهرات احتجاجية للحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، التي استمرت 11 يوما على غزة، ومحاولات الاستيلاء على حي "الشيخ جراح" من قبل المستوطنين في مدينة القدس المحتلة.

ويشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، كانت قد أعلنت، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 232 بينهم 65 طفلاً و39 سيدة و1910 مصابين ومن بين الإصابات، 560 طفلا، و380 سيدة، و91 مُسنّا.