قطر: إسرائيل آخر قوة استعمارية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم الأحد، عن الخاطر أن ما حدث في العدوان الأخير ليس اعتداء من طرفين، وإنما من جيش يملك السلاح النووي على أناس بدون دولة يعانون منذ عقود.

وذكرت الخاطر في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، ونقلتها الصحيفة: "نحن لا نتحدث عن اعتداء من طرفين بل عن دولة تملك السلاح النووي وجيشها من أكثر جيوش العالم تطورا، وأناس بدون دولة يعانون منذ عقود".

وعرضت مساعدة وزير الخارجية القطري صور الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل في حربها على قطاع غزة، كما عرضت صورة للناشطة الأمريكية، راشيل كوري، قائلة:

هؤلاء الأطفال قتلوا في الجانب الفلسطيني وهم ليسوا من حماس، والأمر لا يتعلق بالفلسطينيين فقط، هل تتذكرون الناشطة الأمريكية راشيل كوري التي قتلت من طرف الإسرائيليين عام 2003.

وتابعت لولوة الخاطر: "مرة أخرى الأمر لا يتعلق باعتداء من طرفين.. إنه في الأساس احتلال.. وإسرائيل آخر قوة استعمارية نعرفها في عصرنا، والاحتلال الإسرائيلي يقتل الصحفيين كي لا يقولون الحقيقة.