السعودية: 40 % من السكان تلقوا جرعة واحدة من لقاحات "كورونا"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري عبر حسابه على موقع "تويتر": "بفضل الله، 40 من كل 100 إنسان في المملكة حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد حتى اليوم".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق، عن وصول إجمالي جرعات لقاح كورونا "كوفيد-19"، التي تم منحها في المملكة إلى أكثر من 13 مليون جرعة في جميع المناطق حتى الآن.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الجرعات أعطيت للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في جميع مناطق المملكة.

وطالبت وزارة الصحة بالمبادرة للتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

كما تشدد السعودية الخناق على المتردّدين في تلقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا، من خلال منعهم من الحج والسفر إلى الخارج ودخول الجامعات ومراكز التسوق في محاولة لتوسيع رقعة التطعيم.

وتسعى المملكة لتسريع حملة التطعيم على مستوى البلاد في خضم سعيها لإحياء السياحة واستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية، التي تشكل حجر الأساس لبرنامج "رؤية 2030" الهادف لتنويع الاقتصاد.