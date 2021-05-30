لقاء يجمع الغنوشي بالناطق الرسمي لحركة "حماس" في تونس

دبي - محمود عبدالرازق - وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى آخر المستجدات بخصوص القضية الفلسطينية عقب الاعتداءات الأخيرة على قطاع غزة، وفقا لما نقله موقع "موزاييك أف أم" التونسي .

وعبّرت حركة "النهضة" عن دعمها المتجدد للقضية الفلسطينية وعن رفضها لكل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني ومحاولات التهجير.

وبدوره أشاد سامي أبو زهري "بالمواقف المشرفة للدولة التونسية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وطنيا ودوليا وتضامن الشعب التونسي بمختلف أطيافه وحساسياته مع الحقوق الفلسطينية العادلة وفي مقدمتها الحق في مقاومة الاحتلال وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وفي ظل الأحداث الأخيرة التي عاشتها فلسطين، سعت تونس إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وقامت بإرسال مساعدات عاجلة عبر قاعدة شرق القاهرة الجوية، يوم الخميس الماضي، حيث وصلت طائرتا نقل عسكريتان تابعتان للجمهورية التونسية، وعلى متنهما كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة للأشقاء فى دولة فلسطين".