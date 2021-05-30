هيئة قناة السويس: سنحافظ على سرية المفاوضات مع الشركة المالكة لـ"إيفرغيفن"

دبي - محمود عبدالرازق - الإسماعيلية – سبوتنيك. وأوضح أبو بكر أن إجراءات التقاضي مع الشركة مستمرة، مشيرا إلى أن الأحداث قد تشهد تطورات كبيرة فيما يتعلق مع الشركة المالكة للسفينة، خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

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وأشار إلى أن مصر وضعت مبلغ التعويض المطلوب من الشركة المالكة لـ"إيفر غيفن" بشكل تقديري وخفضناه، بمجرد إبلاغنا بقيمة البضائع عليها.

وأضاف أبو بكر، قائلا: "تلقينا بوادر حسن نية وتقديرا للدور المصري، خلال المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة".

من جانبه أكد رئيس لجنة التحقيقات الخاصة بهيئة قناة السويس سيد شعيشع، أنه "لا يوجد في تسجيلات الصندوق الأسود للسفينة إيفر غيفن ما يدين الهيئة إطلاقا".

وجنحت السفينة "إيفرغيفن" التابعة لشركة "إيفرغرين" مجرى قناة السويس في مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجرى الملاحي بالكامل وتوقف حركة الملاحة الدولية في القناة لمدة 6 أيام.

وطالبت هيئة قناة السويس بتعويضات بلغت 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمنة على السفينة بأنه "مبالغ وغير مبرر".

والأحد الماضي، رفضت محكمة مصرية استئنافا تقدمت به الشركة المالكة للسفينة لإطلاق سراح السفينة وطاقهما، وأيدت قرارا بوضع السفينة تحت الحجز التحفظي، لحين سداد مبلغ التعويض.

وخفضت قناة السويس مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلا أن الشركة المالكة للسفينة لم تقبل بهذا العرض بعد.