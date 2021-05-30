تطبيقات دول التعاون الخليجي تسمح للمواطنين بالتنقل بين منافذها

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت "صحيفة الشرق"، مساء اليوم الأحد، بأنه مع استخدام تلك التطبيقات الرسمية، والتي تبرز الحالة الصحية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، والتطعيم ضد الفيروس، يمكن لمواطني دول الخليج التنقل عبر المنافذ داخلها.

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وأكدت أن التطبيقات المعتمدة بدول المجلس، هي "احتراز" في دولة قطر، و"توكلنا" في المملكة العربية السعودية، و"ترصد" في سلطنة عمان، و"شلونك" في دولة الكويت، و"الحصن" في الإمارات، و"مجتمع واعي" في البحرين.

وشاركت دولة قطر في اجتماع وزراء الصحة بمجلس التعاون لدول الخليج، والذي عقد، أمس السبت، من خلال تقنيات الاتصال عن بعد. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات فيروس كورونا "كوفيد-19"، وآخر المستجدات بشأن اللقاحات المضادة للفيروس، واللقاحات المعتمدة في دول مجلس التعاون.

كما ناقش الاجتماع توحيد إجراءات دخول المواطنين عبر المنافذ بدول مجلس التعاون، وتفعيل دراسة فحص التسلسل الجيني لعينات كورونا.

وحسب مصادر خليجية، فقد تقرر العمل مع الجهات المعنية بكل دولة على ربط هذه التطبيقات عن طريق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، إضافة إلى الموافقة على دراسة فحص التسلسل الجيني لفيروس كورونا في دول المجلس، واعتماد الميزانية الخاصة بهذه الدراسة.