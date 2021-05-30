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الإمارات...إنقاذ مواطن بواسطة مروحية بعد سقوطه من الجبل.. فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وفي منشور عبر الصفحة الرسمية على "إنستغرام"، قال المركز الوطني للبحث والإنقاذ: "بالتنسيق مع شرطة أبوظبي اليوم الأحد نفذنا مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب إماراتي يبلغ من العمر 38 عام في جبل حفيت بمدينة العين".

وأضاف البيان: "‎تم تلقي البلاغ من غرفة عمليات شرطة أبوظبي يفيد بوجود شخص إماراتي مصاب، وذلك إثر سقوطه وتدحرجه من جبل حفيت مما أدى إلى إصابته بكسور في الرجلين".

وختم البيان: "تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى توام لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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