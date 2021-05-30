أول تهنئة خليجية بفوز بشار الأسد بالرئاسة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وتقدم سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الأحد، بالتهنئة للرئيس السوري بشار الأسد على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، ما يعد أول تهنئة من دولة خليجية.

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وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن "جلالة السلطان هيثم بن طارق... بعث برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة".

يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد فاز بولاية رئاسية جديدة بعدما حصل على 95.1% من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، مساء الخميس الماضي، ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ميلادية.