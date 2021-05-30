النيابة الأردنية تكشف تفاصيل جديدة في حادث مستشفى السلط

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للتلفزيون الأردني على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول شاهد في القضية إن الأوكسجين انقطع فجأة عن المرضى في قسم العناية المركزة، التي يوجد فيها مصابو فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جلسة علنية، أكد فيها أن الدليل على أن الانقطاع جاء فجأة هو أن جميع المرضى كانوا موجودين داخل قسم العناية المركزة وأن جميعهم كانوا يحتاجون إلى الأوكسجين مرة واحدة.

ووصل عدد الشهود الذين استمعت لهم النيابة العامة الأردنية في تلك القضية حتى الآن إلى 32 شاهدا من أصل 49 شاهد، من المقرر أن تستمع لهم المحكمة بمعدل 4 شهود أسبوعيا خلال جلستين.

وشهد مستشفى السلط الحكومي حادثا مأساويا في شهر مارس/ أذار الماضي، عندما تسبب نفاد الأوكسجين من المستشفى في وفاة 7 أشخاص، فيما أمرت النيابة العامة توقيف 13 متهما على ذمة القضية.