نائب رئيس مجلس النواب العراقى يشيد بموقف مصر الداعم للشعب الفلسطينى

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى حسن الكعبى، اليوم الأحد، بموقف مصر الداعم والمساند للشعب الفلسطينى، مؤكدا ضرورة توحيد المواقف الفاعلة على المستوى الحكومى والنيابى فيما يتعلق بالقضايا المصيرية التى تواجه المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ودعا الكعبي - خلال لقائه اليوم مع السفير المصري وليد إسماعيل، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري والثقافي وبناء المدن والقطاع السكني والمصافي إلى جانب مواجهة الإرهاب، والاستفادة من التجربة المصرية في قطاع التنمية كونها باتت رائدة على مستوى المحيط العربي والإقليمي.

بدوره، أبدى السفير وليد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ورفاهية العراق وتوطيد التعاون الشامل بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن ذلك "أولوية قصوى بالنسبة لحكومة وشعب مصر".

وتم - خلال اللقاء - مناقشة آخر التطورات في الشأن العربي والدولي وبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين.