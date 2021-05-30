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شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ألف مخالفة لاحترازات «كورونا» خلال أسبوع بمناطق المملكة.. والرياض تتصدر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت وزارة الداخلية، عن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” ، مشيرة إلى أنها بلغت 28862 مخالفة، وذلك للمدة من 11 / 10 / 1442هـ حتى 17 / 10 / 1442هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (9897)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (5939)، ثم المنطقة الشرقية بـ (3326)، ومنطقة القصيم بـ (2320)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1732)، ومنطقة الجوف بـ (1513)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (753)، ومنطقة حائل بـ (697)، ومنطقة تبوك بـ (689)، ومنطقة جازان بـ (659)، ومنطقة الباحة بـ (530)، ومنطقة عسير بـ (505)، ومنطقة نجران بـ (302).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.
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