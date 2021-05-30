شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» : درجة الشعور بالحرارة ليس لها علاقة بالحرارة الفعلية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أوضح الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن درجة الشعور بالحرارة ليس لها علاقة بدرجة الحرارة الفعلية.
وقال المركز فير تغريدة على حسابه بتويتر: “هناك فرق بين درجة الحرارة الفعلية وبين ما يشعر به جسم الإنسان، حيث يؤثر على جسم الأنسان عدة مؤثرات خارجية”.
وأضاف: “تعتمد على العوامل الخارجية المحيطة والمؤثرات الأخرى كالبدانة والملابس والأمراض المزمنة والرطوبة.”
وكان المركز الوطني للأرصاد قد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأحد – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.
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