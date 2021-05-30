شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الزكاة» توضح مراحل مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت هيئة ‎الزكاة والضريبة والجمارك، عن ‏مراحل مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لتخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى بدأت من 1يناير إلى 31 مارس 2021 والإعفاء بنسبة 100%، والمرحلة الثانية من 1 أبريل إلى 31 مايو والإعفاء بنسبة 75%، أما المرحلة الثالثة (لم تبدأ) تبدأ 1 يونيو وتنتهي 30 يونيو و نسبة الإعفاء 59%.

كما أشارت الهيئة إلى أن الضرائب المشمولة ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية، وضريبة الاستقطاع، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية.