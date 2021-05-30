السودان: تركيا أول دولة أيدت ثورتنا ولديها رغبة أكيدة في الاستثمار لدينا

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف عقب عودته من زيارة رسمية لتركيا: "خرجنا بمباحثات مشتركة وتم الاتفاق على تحديث الاتفاقيات السابقة كافة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

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وأشار دقلو إلى "جدية الجانب التركي والرغبة الأكيدة للاستثمار فى السودان وإحياء الاتفاقيات السابقة"، لافتا إلى أن اجتماع الوفد مع نظرائهم في تركيا شهد مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالاستثمارات السابقة والآنية.

وأوضح النائب الأول أن قيمة الاتفاقيات مع الجانب التركي بلغت نحو العشرة مليارات، ومصلحة السودان في الاتفاقيات تفوق 75%، لذا يجب تحديث هذه الاتفاقيات والبداية في تنفيذها.

ولفت دقلو إلى أن تركيا أول دولة أيدت الثورة والتغيير، وأكدت رغبتها في مساعدة الشعب السوداني، متطرقا للحديث عن مشاركة وزير خارجيتها في توقيع الوثيقة الدستورية.

وتابع:

يجب علينا الجاهزية الكاملة لأن كل العالم يريد الاستثمار في السودان والاتفاقات تتم مع الدولة وليس الأشخاص والأنظمة زائلة والدول باقية.

توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، يوم الخميس، إلى أنقرة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الحكومة التركية، وعلى رأس وفد وزاري رفيع المستوى.

وضمّ الوفد كلا من وزير الزراعة والغابات الطاهر حربي، وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي، وزير النقل ميرغني موسى حمد، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور عبد الله يحيى، وعدد من المسؤولين.