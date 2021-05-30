شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة يزف بشرى سارة بشأن نسبة تلقي لقاح كورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، عن وصول نسبة تلقي اللقاح في المملكة إلى 40%.

وقال عسيري عبر حسابه بتويتر : “بفضل الله 40 من كل 100 إنسان في المملكة حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد حتى اليوم”.

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للبالغين 60 عاماً أو أكثر، في جميع أرجاء المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة مؤخراً، أنه تم إعطاء أكثر من 13 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.