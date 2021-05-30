التجارة الأمريكية ترفع قيودا مفروضة على السودان بعد إزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الخرطوم، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "قامت وزارة التجارة بإزالة ضوابط مكافحة الإرهاب ونفذت تغييرات تنظيمية أخرى الآن، بعد أن تمت إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

​وأكملت الولايات المتحدة خلال شهر مايو/ أيار الجاري استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونشرت الوثيقة، اليوم الأربعاء، من قبل وزارة الخزانة.

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وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن القرار يكمل الإجراء الذي بدأته وزارة الخارجية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي لإزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلق بدعم الإرهاب على مستوى الدولة.

ووفقا للبيان، يرفع القرار الرسمي لوزارة المالية القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان، ويسمح بالتوريد دون عوائق للمنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية.

وستدخل الوثيقة حيز التنفيذ رسميا يوم الغد 20 مايو/أيار بعد نشرها في السجل الفيدرالي.

وكانت الولايات المتحدة قد أضافت السودان إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993، والتي تنطوي على عقوبات وقيود على الصادرات إلى هذا البلد.

في أكتوبر 2020، خلصت الإدارة الأمريكية السابقة إلى أن السودان لم يقدم دعمًا للإرهابيين خلال الأشهر الستة الماضية، وتلقت تأكيدات من الحكومة السودانية بأنها لن تساعد الأنشطة الإرهابية الدولية في المستقبل.