مصدر: مدير المخابرات المصرية يزور الأراضي الفلسطينية

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله/ غزة- سبوتنيك. وبحسب ما أفاد به مصدر في مكتب الرئيس الفلسطيني لوكالة "سبوتنيك" فإن كامل سيلتقي بالرئيس محمود عباس وعدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين الآخرين لبحث خطوات تطبيق وقف إطلاق النار وإعادة بناء قطاع غزة.

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في الوقت نفسه، قال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ على "تويتر" إن هناك موضوعًا آخر على جدول الأعمال سيكون؛ التطورات الأخيرة في القدس والحوار الوطني الفلسطيني.

دخلت إسرائيل وقطاع غزة الفلسطيني في صراع مرير لمدة 11 يوما انتهى بهدنة توسطت فيها مصر في 21 مايو/ آيار الجاري.

جاءت الأعمال العدائية بعد أيام من الاشتباكات بين السكان العرب والشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية بسبب قرار محكمة إسرائيلية. طرد عدد من العائلات الفلسطينية من أحياء المدينة المقدسة.

على جانب آخر، وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية لإجراء مباحثات مشتركة مع نظيره المصري الذي أنهى قبل أيام جولة من النقاشات حول التهدئة في الأراضي الفلسطينية.

وتوجه الوزير الإسرائيلي بالشكر لنظيره المصري على الدعوة، قائلا إنه سيجري خلال الزيارة عددا من اللقاءات لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب التهدئة مع غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي. وتعد هذه أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاما.