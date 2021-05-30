الارشيف / اخبار الخليج

تميم بن حمد يشهد تخرج دفعة جديدة لطلاب جامعة قطر

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - قالت صحيفة "الشرق" القطرية، إن تميم بن حمد شهد تخرج الدفعة 43 للعام الدراسي (2019/ 2020)، مشيرة إلى أن الحفل أقيم في مجمع الرياضات والفعاليات في الجامعة، اليوم الأحد.

وكتب أمير قطر على صفحته الرسمية على "تويتر": "نسعد في كل عام بتخريج نخبة من أبنائنا وبناتنا طلاب جامعة قطر".

وتابع: "نحثهم على مواصلة بذل الجهد والعطاء للإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية في بناء مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل".

وخلال الحفل قام أمير قطر بتكريم عدد من طلاب الجامعة المتفوقين كما تم تسليم شهادات التخرج لكل الطلاب البالغ عددهم 733 طالبا.

وشهد الاحتفال استعراض قدرات الجامعة في مجال التدريس عن بعد بسبب جائحة ، كما تناول إسهاماتها في جهود مكافحة الجائحة.

© Sputnik / M.HASSAN

وصايا لإنجاح التعليم عن بعد مع أبنائك

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا