الحرس الثوري: تفكيك خلية إرهابية على الحدود العراقية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "وكالة إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن العلاقات العامة بمقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للحرس الثوري الإيراني، في محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب)، تفكيك خلية إرهابية جنوبي المحافظة، ومصرع اثنين من عناصرها.

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وجاء في بيان العلاقات العامة للمقر الثوري الإيراني، والذي تم نشره عبر وسائل الإعلام، اليوم، أن القوات المنتسبة إلى مقر حمزة، بالقوة البرية للحرس الثوري، دخلت في اشتباكات مسلحة، أمس السبت، مع خلية إرهابية تضم عناصر مناهضة للثورة الإسلامية، كانوا بصدد التسلل إلى البلاد عبر منفذ بيرانشهر الحدودي (في محافظة أذربيجان الغربية).

وأكد البيان أن الاشتباكات أدت إلى مصرع اثنين من العناصر الإرهابية لهذه الخلية، وضبط كمية من السلاح والذخيرة التي كانت في حوزتهم.

ويذكر أن مدينة بيرانشهر تقع في جنوب محافظة أذربيجان الغربية، ومتاخمة للحدود العراقية.