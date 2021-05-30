وزير خارجية اليمن يتسلم أوراق اعتماد سفير تركيا لدى بلاده

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة للحكومة الشرعية في عدن، مشيرة إلى أن تأكيد وزير الخارجية اليمني أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهام السفير التركي الجديدة، الذي يشغل منصب سفير ومفوض فوق العادة لدى اليمن.

ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا قضايا التعاون الثنائي وآفاق تطويرها كما تطرقا إلى أهمية تنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية، كما تطرقا إلى التطورات السياسية في ضوء الجهود الأممية والدولية لوقف الحرب في اليمن.

وأكد وزير الخارجية اليمني على أهمية الوصول إلى سلام شامل ومستدام انطلاقا لحقن دماء جميع اليمنيين وإنهاء معاناتهم، بينما أكد السفير التركي على موقف بلاده الثابت والداعم لليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه.