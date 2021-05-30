شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أمريكية–ليبية للعمل على توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفي، مجموعة كاملة من القضايا بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية و المؤسسات الأخرى، والمصالحة، وإخراج المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر.

وقالت السفارة الأمريكية فى طرابلس عبر حسابها على "تويتر"، إن اللقاء الذى جرى يوم أمس السبت ناقش تحسين الظروف الأمنية في الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة.