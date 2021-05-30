وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 16 موقعاً بالمملكة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 16 موقعاً بالمملكة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز بللسمر التابع لإمارة منطقة عسير، ومركز ختبة بمحافظة المجاردة، ومركز يعرى بمحافظة خميس مشيط، وللرجال في مركز حبطن بمحافظة محايل عسير، ومركز الفرشة بمحافظة سراة عبيدة، ومركز حسوة بمحافظة رجال ألمع، وذلك لمدة يومين لكل موقع، فيما تقدم خدماتها للرجال والنساء يوم الأربعاء مقر الشؤون الصحية بمنطقة عسير لمدة يومين.

وفي منطقة مكة المكرمة بدأت اليوم، الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها في محافظة ميسان لمدة أسبوع للنساء وللرجال لمدة يومين، بينما تقدم خدماتها للرجال في محافظة الكامل، ومركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة وذلك لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في مقر جمعية الجشة الخيرية بمحافظة الأحساء لمدة أسبوع.

وفي منطقة الجوف بدأت الوحدات المتنقلة اليوم، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز الرديفة التابع لمحافظة دومة الجندل، ولمدة ثلاثة أيام.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض اليوم، خدماتها للرجال والنساء في مقر هيئة التخصصات الطبية بمدينة الرياض لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل يوم الأربعاء المقبل خدماتها للنساء في جمعية سفانة الخيرية لمدة يوم.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.